Anitta foi cotada para substituir Ivete Sangalo no The Voice Brasil

A Globo mexeu novamente na cadeira de jurados do The Voice Brasil, agora a emissora anunciou a saída de Ivete Sangalo, que será substituída por Carlinhos Brown. O cantor baiano, no entanto, não foi a primeira opção da emissora para assumir o posto no talent show.

Segundo informações do jornalista Flávio Ricco, Anitta chegou a ser um dos nomes cotados para fazer parte do júri do reality show apresentado por Tiago Leifert.

Além de ser uma vitrine por ter uma das carreiras mais consolidadas do país, atualmente, a funkeira já possui experiência no formato, por ter sido jurada do La Voz Mexico, versão mexicano do programa.

A emissora voltou atrás na possibilidade, entretanto, após os últimos acontecimentos que marcaram o nome da artista no últimos tempos. Os áudios vazados na qual envolvia o nome de Ivete e também de Cláudia Leitte, teriam acabado com qualquer chance para a intérprete de Paradinha e Vai Malandra entrar para o The Voice.

A Globo teria preferido substituir Ivete por algum nome que não estivesse envolvido em nenhum escândalo. Carlinhos Brown, o nome escolhido, já é velho conhecido do programa, chama a atenção dentro de qualquer edição, e ainda tem conseguido se manter longe de polêmicas.

A decisão pela saída de Ivete do The Voice foi acertada há algum tempo, mas se manteve em sigilo, restrito a poucas pessoas. Tanto que até a própria equipe do reality musical só ficou sabendo depois que a informação chegou à imprensa.