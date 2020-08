Anitta mostra detalhes de massagem modeladora no bumbum

Anitta aproveitou sua viagem para fazer uma massagem no bumbum. A cantora, que está na cidade de Sardenha, na Itália, encontrou uma esteticista brasileira na região e aproveitou para fazer uma massagem localizada no bumbum.

A cantora está viajando em companhia do novo affair, Lucas Omulek, e fez um vídeo pra mostrar o momento de zelo pelo corpo sinuoso. “Olha o que eu arrumei no meio da Sardenha uma brasileira pra botar minha bunda lá no alto“, disse. “Está parecendo um pedaço de melancia! Tudo que eu queria!”, prosseguiu a famosa, ao mostrar o bumbum sendo massageado.

A funkeira, recentemente, ironizou uma foto postada por uma amiga. “Tô sem celulite, migla“, escreveu a carioca nos comentários da foto. A artista deixou o isolamento social que faria no Rio de Janeiro no final do mês de julho rumo à Croácia.

Na região européia, Anitta aproveitou para curtir a noite local com o affair e as amigas que a acompanhavam. Logo após, ela viajou para a Itália e fez uma participação especial em um show do cantor Fred Palma. No evento, a brasileira cantou Paloma, seu novo hit, para uma multidão de italianos.

A recepção da brasileira não foi das melhores e resultou uma série de críticas entre os próprios presentes do local. “Esta foi, se eu não me engano, duas noites atrás na Praja de Gallipoli. Fechamos escolas, cancelamos concertos, festivais, feiras, fazemos as pessoas que não usam máscara pagarem multa de 400 euros. Dizer que é uma gozação é pouco…”, trouxe o perfil de um famoso.