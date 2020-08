Anitta posta foto na Croácia e recebe comentário de suposto novo affair

Anitta tem deixado claro que está aproveitando e muito o seu momento na Croácia. Nesta quinta-feira (6), a cantora, então, compartilhou dois cliques da viagem com os fãs do Instagram. Um detalhe, entretanto, chamou a atenção.

“Em paz”, escreveu a funkeira na legenda da publicação. Na imagem, a artista aparece de short, top e body chain, enquanto turistava pela cidade turística.

Nos comentários, Lucas Omulek, que tem sido apontado como suposto novo affair de Anitta, surpreendeu e deixou um emoji de coração. O rapaz, cabe lembrar, está na viagem com a brasileira.

Quem também está viajando com eles é amiga dela, Lary Bottino, que se declarou na postagem. “Momentos, te amo”, escreveu ela.

Recentemente, a artista chamou a atenção ao aparecer ao lado da ex-BBB Ariadna Arantes. A carioca foi vista andando pelas ruas croatas com biquíni rosa minúsculo. Os cliques do passeio da musa foram compartilhados pela própria amiga nos Stories do Instagram.

Cabe ressaltar que a brasileira agora está no país europeu passando uma quarentena antes de ir para a Itália, local onde ela realmente quer ir para dar mais um passinho na sua carreira internacional.

