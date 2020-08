Anitta reage de forma amorosa em mensagem para Lucas Omulek

Logo depois que desmentiu um affair com o jogador Rodrigo Guth, Anitta voltou a causar com Lucas Omulek. A cantora deu novos motivos para mostrar que pode estar rolando algum romance entre os dois.

Tudo aconteceu quando a funkeira mandou uma mensagem para Omulek no último domingo (24) em uma foto que ele publicou no Instagram. “Look básico”, escreveu Anitta, usando ainda um emoji com carinha de “apaixonado”.

“Só você para me fazer gostar desse”, respondeu o modelo e artista plástico na postagem. Alguns seguidores comentaram sobre a troca de mensagens sobre os dois.

Um internauta brincou: “Anitta marcando território”. “Gente, tu tá [sic] aqui de novo. O prazo de validade dele já venceu, já deu um mês”, disse outro. “Gracinha vocês”, afirmou um terceiro admirador deles.

Cabe lembrar que os rumores de que a artista e Omulek estão juntos começou quando a famosa viajou para a Croácia e Itália. Nos lugares, a funkeira chegou até a gravar uma série de vídeos em que o modelo e artista plástico está em seu quarto de hotel.