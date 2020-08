Anitta revela assédio de fãs na Itália e fica chocada com repercussão

Anitta já faz um inegável sucesso no Brasil, mas tem se aventurado em idiomas diferentes há tempos e tem desbravado novos públicos em outros países. Depois de lançar a música Paloma, com o rapper italiano Fred de Palma, a “poderosa” ganhou atenção do país europeu.

Depois de curtir férias na Croácia, a cantora partiu para a Itália e — mesmo com a pandemia da Covid-19 — tem passeado pelos diversos pontos turísticos do país. Depois de ser duramente criticada por comandar um show lotado no país, agora reuniu acidentalmente outro tipo de aglomeração.

“A gente não está conseguindo se acostumar com o tanto que eu estou famosa nesse lugar. Estou com vergonha até de fazer esse vídeo. A gente foi voltar para o lugar que estávamos andando na rua, todo mundo sabe quem eu sou“, revelou Anitta numa série de vídeos que fez em Capri, pelo Stories do Instagram, na noite de terça-feira (11).

Na companhia de amigas, a famosa descreveu como foi o fato de ser reconhecida pelos fãs italianos: “Todo mundo ficou me olhando, aí me gritaram em italiano, pediram fotos… Estou chocada. Eu nunca pensei que eu fosse estar na Itália e estar com esse nível de fama. Estou me sentindo no Brasil“.

Depois do episódio, Anitta surgiu num barco usando um biquíni de crochê, esbanjando seu corpão e reclamou do sono: “Acho que estou ficando velha. Não troco nada por uma boa cama. A cama estava gostosíssima“. Por fim, com Ariadna Arantes e Lary Bottino, apareceram no que parecia ser um jatinho, denotando que iam para um novo destino: “E lá vamos nós“.

Confira: