Anitta revela detalhes de sua vida sexual e afirma que família sabe de tudo

Anitta já está no meio artístico há muitos anos, colecionando muitos hits e condecorações por seus sucessos. Outra coisa que a famosa também acumula são as polêmicas em torno de sua vida pessoal, que sempre atrai a curiosidade de muitos.

A cantora foi entrevistada pelo tabloide britânico The Guardian e, dentre outras coisas, reafirmou sua sexualidade e sua conhecida “rotatividade” amorosa: “Minha família sabe sobre minha vida bissexual. Eu troco de namorados tanto quanto troco de roupa“.

Por muitas vezes tendo que lidar com comentários maldosos e repercussões negativas, Anitta revelou que isso não a abala, muito pelo contrário: “Quanto mais as pessoas me julgam, mais eu quero dizer: ‘Ei pessoal, eu faço isso e aquilo! Você quer saber mais? Eu também faço isso’“.

Voltando ao assunto sobre namorados, a “poderosa” se mostrou totalmente segura a falar abertamente sobre sua liberdade sexual: “Se eu tenho um namorado e ele quer fazer um ménage [sexo a três] ou trocar de casal, me sinto segura e não me sinto mal fazendo isso se todos estão felizes. Eu não me importo“.



Agora citando sua tão almejada carreira internacional, a funkeira relembrou que outros artistas latinos não apostaram em outros idiomas como ela e norteou um parâmetro: “Eles não precisavam [cantar em inglês] porque já tinham representantes como Shakira, como Ricky Martin, como J-Lo“.

Por fim, a artista pontuou que não gosta da ideia de pressionar famosos a se posicionar politicamente: “Depende de quão seguro cada pessoa sente. Quando você diz seus pensamentos políticos, você tem 50% [dizendo] que está certo e 50% que estão tipo, ‘Você é uma vadia, eu vou te matar’“.