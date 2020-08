Anitta revela detalhes de viagem para a Croácia

Anitta resolveu divertir seus seguidores e fez algumas revelações sobre a viagem para a Croácia, ao lado do affair Lucas Omulek. A cantora ainda aproveitou para falar em francês com seus fãs.

“Ontem, um sócio do Lucas, que é francês, veio aqui para a cidade. E ele fala só francês. E eu estava super me comunicando com ele!“, disse a artista.

Anitta e Lucas estiveram juntos na Croácia, onde a cantora fez quarentena antes de prosseguir viagem pelo resto da Europa e, logo após, Estados Unidos.

Segundo Anitta, o amigo do novo namorado se impressionou com a habilidade dela com a língua. “Ele perguntou ‘você é um extraterreste? quantas aulas de francês você fez?’ e eu respondi que só algumas“, contou, divertindo-se. “Tá ótimo seu francês“, concordou Lucas.

“A gente passou na porta de um lugar e tinha um monte de gente adolescente, uma galera de 19, 20 anos. E eu falei ‘nossa, galera novinha’“, lembrou Anitta, que afirmou ter começado a conversa com um amigo sobre uma mulher, aparentemente mais velha, que andava com alguns jovens.

“Falei que ela devia ter uns 60 anos, e ele achou que era 40. Isso tudo conversando em francês, mas com respeito, a gente não estava zoando a mulher, não“, esclareceu. “De repente, a moça virou para as filhas dela e falou em francês, amiga! A mulher falava francês e a gente o tempo inteiro conversando em francês achando que ela falava qualquer outra coisa que fosse, croata“, emendou.

A funkeira ainda disse que a mulher ficou olhando para ela após ouvir os comentários a respeito. Durante a revelação da história, Lucas começou a dialogar em francês com Anitta. Após arriscar algumas frases no idioma, o artista plástico corrigiu a funkeira, que disparou: “Estou me sentindo muito poliglota, amor“. “O francês dela é muito bom agora, dá para entender tudo o que ela fala“, salientou Omulek.

