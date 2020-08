Anitta usa looks caríssimos na Itália após parceria com grifes

Quem está acompanhando Anitta pelas redes sociais está percebendo o tour que a cantora está fazendo pela Itália ao lado de algumas amigas. A musa internacional não está poupando na hora de ostentar nos hotéis milionários, bem como nos looks de grife que, em uma semana, já somam R$ 100 mil.

Segundo informações do jornal Extra, ela não assinou contrato de exclusividade com as marcas, mas tem postado em seu Instagram diversas fotos da viagem e sinalizado que está usando roupas e acessórios da Dolce & Gabbana, Louis Vuitton, Colcci e Yves Saint Laurent. Por exemplo, na foto em que aparece cercada por flores, Anitta usou um Dolce & Gabbana que custa R$ 5.465.

Em outros passeios pela Itália, Anitta usou um look Colcci com uma bolsa Louis Vuitton que custa R$ 6.298 e também um vestido Dolce & Gabbana no valor de R$ 10.890 e completou com sandálias de R$ 6.875.

Outro acessório que chamou a atenção foi um óculos gatinho, todo cravejado de cristais, que custa R$ 3.269.

Cabe ressaltar que após lançar a música Paloma, com o rapper italiano Fred de Palma, a “poderosa” ganhou ainda atenção do país europeu. Prova disso é que a brasileira ficou surpresa com o número pessoas que a reconhece pelas ruas da Itália.

“A gente não está conseguindo se acostumar com o tanto que eu estou famosa nesse lugar. Estou com vergonha até de fazer esse vídeo. A gente foi voltar para o lugar que estávamos andando na rua, todo mundo sabe quem eu sou“, revelou Anitta numa série de vídeos que fez em Capri.

Confira: