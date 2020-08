Anonymous expõe dados de Michelle Bolsonaro no Twitter

Na noite desta terça-feira (25), uma conta no Twitter que supostamente pertence a uma célula brasileira do grupo de hackers Anonymous divulgou dados pessoais da primeira-dama, Michelle Bolsonaro.

Supostos endereços residenciais, números de telefone e dados de cartão de crédito estão entre as informações publicadas. Até o momento, o Palácio do Planalto ainda não se manifestou a respeito do post.

Nesta semana, o nome de Michelle Bolsonaro foi destaque após a divulgação de um depósito misterioso de R$ 89 mil realizado por Fabrício Queiroz, investigado por confisco de salário de servidores, em sua conta.

Essa não é a primeira vez que o grupo Anonymous divulga dados da família Bolsonaro e seus apoiadores na internet. Em julho, uma grande publicação no Twitter envolveu os nomes de Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), Douglas Garcia (deputado estadual – PSL), Abraham Weintraub (ministro da Educação), Daniela Weintraub (esposa de Weintraub) e Damares Alves (ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos).