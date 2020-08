Antiga sede de A Fazenda é anunciada por preço milionário e muda radicalmente

Confinando famosos em busca de um prêmio milionário, A Fazenda estreou em 2009 na Record, com sede em Itu (SP). Depois de oito edições, o local onde os “peões” são alojados por aproximadamente três meses passou a ser em Itapecerica da Serra, também no estado de São Paulo.

Muitos admiradores do programa de confinamento, vez ou outra, falam da curiosidade de saber o que aconteceu com o sítio que abrigou famosos em momentos épicos por seis anos. Vale lembrar que as sete primeiras edições foram apresentadas por Britto Jr e a última temporada ituana foi comandada por Roberto Justus. O publicitário permaneceu por mais um ano após a mudança e depois passou o bastão para Marcos Mion.

Nas redes sociais, um internauta reparou que o sítio está sendo vendido pela expressiva quantia de R$ 9.360.000,00 e ocupa 160421 m². Na descrição, o vendedor exaltou sua propriedade: “Cinematográfico! Para pessoas de extremo bom gosto“.

Na sequência, foram apresentadas as características do sítio como um todo: “Casa de 6 suites, hidro, sala 3 ambientes, 2 cozinhas completas com coifas, fogão a lenha, piscina adultos com 190m² e piscina infantil, saunas seca e a vapor, 5 baias, 4 piquetes, galpão para implementos e casa de caseiro. É visitar para se apaixonar“.

Nos comentários da publicação do Twitter, uma pessoa disparou: “Achei o valor acessível“. Outro fã do reality rural criticou a sede atual: “Que desperdício, Record devia criar vergonha e sair daquela caixa de fósforo e voltar pra Itu“. Vale lembrar que a A Fazenda 2020 tem previsão de início para setembro e nomes de celebridades vem sendo cogitados. Confira mais fotos clicando aqui.



Confira: