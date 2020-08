Antonia Fontenelle adianta detalhes de canal infantil e choca ao citar armas

Antonia Fontenelle já é conhecida por seu temperamento forte e opiniões igualmente firmes. Mesmo engajada em suas crenças políticas, a a apresentadora pretende se lançar no mundo infantil e adiantou alguns detalhes do futuro canal, no YouTube.

A — também — atriz foi entrevistada por Eduardo Bolsonaro e logo afastou qualquer comparação com Xuxa Meneghel, a quem inclusive criticou recentemente: “No ‘Na Lata Kids’ a gente vai trabalhar com boneco e com desenho também, como se fosse a Turma da Mônica. Ainda não vou falar o nome do herói da turminha, porque a gente está amarrando tudo no papel“.

Apesar de não citar nomes, Antonia revelou as características de alguns dos personagens e explicou o fundamento de tais: “A turminha dele tem um cadeirante, um autista, tem um gordinho que é engraçado pra caramba. Trazer a coisa da moral e cívica, que eu estudei. Hoje as crianças não estudam mais isso“.

A mãe de Samuel (24) e Salvatore (4), surpreendeu alguns inscritos ao esclarecer sua relação com armas e a relacionar — indiretamente com a educação de seus filhos: “Eu estou fazendo curso de tiro. Eu dou tiro se nego bater na minha porta querendo interferir na criação dos meus filhos“.

Por fim, Antonia Fontenelle afirmou não bater nos herdeiros e fez uma revelação chocante sobre a relação com a mãe: “Eu cresci apanhando. Não é legal crescer apanhando, eu não bato nos meus filhos. Eu cresci no sertão do Piauí e a forma que minha mãe achou para me educar foi me dando surra de corda, por nada“.

Confira: