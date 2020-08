Antonia Fontenelle anuncia processo contra influencer que faz vídeos com a irmã

Antonia Fontenelle afirmou durante uma live com seus seguidores que irá à Justiça contra Yarley Bezerra, de 20 anos, youtuber famoso no Ceará por vídeos ao lado da irmã, Rayssa Bezerra, de 9 anos. A dupla se tornou febre nas redes sociais e já alcançou mais de 2 milhões de seguidores.

Anitta e Gustavo Mioto, autor de Com ou Sem Mim, canção que fez sucesso na interpretação dos irmãos, estão entre os seus seguidores. Os dois cantam e dançam funk, forró, pop e produzem vídeos de humor. A rival de Felipe Neto recebeu denúncias de seus seguidores sobre alguns vídeos do rapaz.

“Eu entrei no Instagram de um rapaz, eu acho que é Ceará… Muita gente me mandando foto dessa menina e pelo que eu entendi ela é irmã dele. Não lembro o nome dele. É um menino fofinho, ele é gay, e ele fica fazendo vídeos com essa menina, que deve ter 9 ou 10 anos, e me disseram que ela é irmã”, começou Antonia.

A atriz destacou que o irmão “ensina coisas horrorosas” para a criança. “Ele fica fazendo vídeos com a menina dançando de bunda pra cima, você vê que… Não sei se a ela está frequentando a escola, mas ela não fala [o português] corretamente. Ele ensina coisas horrorosas para uma menina da idade dela”, reclamou.

A famosa relatou que enviou uma mensagem direto para o rapaz pedindo para que os vídeos não fossem mais produzidos. “Mandei uma mensagem com muito carinho e falei: ‘Olha só, evita fazer vídeos desse jeito da sua irmã. Eu tô pedindo com muito carinho. É só pra você proteger sua irmã, porque isso leva para outros caminhos’. Às vezes as pessoas nem sabem a gravidade disso”, opinou.

A loira revelou ao público que a reposta que teve foi de um fã-clube. “Me esculhambando. Eu não esperava outra resposta”, confessou ela, que anunciou processos contra o youtuber. “Fato é: dentro desse meu projeto, dentro da associação, uma das providências que nós vamos tomar é com esse tipo de youtuber, que tem milhões de seguidores que usam crianças com conteúdo de cunho sexual, que erotiza as crianças”, acusou.

“Uma criança que faz esse tipo de coisa na internet fica cheio de pedófilo assistindo, então está expondo essa criança e isso é muito grave. Então a gente vai penalizar esses perfis e a gente vai penalizar empresas que patrocinam, fomentando esse tipo de situação e a gente vai tomar sérias providências”, finalizou Antonia Fontenelle.

Confira: