Antonia Fontenelle critica Olavo de Carvalho após escritor elogiar Sara Winter

Os bolsonaristas descobriram um racha entre duas das mulheres mais mencionadas entre o eleitorado do presidente Jair Bolsonaro (sem partido): Antonia Fontenelle e Sara Winter. A atriz se mostrou rebaixada com um comentário feito pelo escritor Olavo de Carvalho envolvendo a controversa ativista.

No Twitter, o veterano afirmou que considerava duas mulheres admiráveis no país. “As duas mulheres mais admiráveis que já nasceram no Brasil: Escrava Anastácia e Sara Winter”, afirmou para a surpresa dos próprios seguidores.

Alguns não poupara críticas ao autor. “Agora confirmo que realmente temos que ‘filtrar’ bastante tudo que ele fala e escreve”, detonou um. “O senhor está precisando descansar…”, apontou outro. “Admirável é minha mãe e minha avó”, defendeu um terceiro. “Acho que a Sara roubou o perfil do véio…”, provocou mais um

Antonia esteve na lista dos críticos, e reagiu com firmeza contra a fala do bolsonarista. “Me desculpa professor mas terei que discordar do Sr. em relação ao segundo nome, ou Sr. está fazendo pegadinha do Faustão?”, questionou a youtuber.

Brava com a comparação favorável à Sara, a apresentadora do Na Lata, no YouTube, complementou com um pedido direto ao guru do bolsonarismo: “Não faça isso com as mulheres de bem do meu país, me senti aviltada”.

Confira:

Me desculpa professor mas terei que discordar do Sr em relação ao segundo nome, ou Sr está fazendo pegadinha do Faustão? Não faça isso com as mulheres de bem do meu país, me senti aviltada. https://t.co/vM6mJidu1Y — Antonia Fontenelle (@ladyfontenelle) August 25, 2020