Antonia Fontenelle dá detalhes de canal infantil e alfineta irmãos Neto

Antonia Fontenelle usou o seu perfil do Instagram para dar novos detalhes sobre o canal infantil que está produzindo para o Youtube. Além disso, a famosa aproveitou para alfinetar os irmãos Luccas e Felipe Neto, que estão processando ela.

“Contagem regressiva mamães e papais. No nosso Na Lata Kids vocês podem deixar seus filhos assistirem sem a preocupação deles estarem vendo algo duvidoso ou desagregador”, iniciou a apresentadora.

A loira, que iniciou uma campanha contra os irmãos Neto e os acusou de promover conteúdo pedófilo, completou: “Vamos educar divertindo. Em outubro estrearemos, vamos comemorar o mês das crianças como elas merecem”.

Em recente entrevista para a IstoÉ Gente, Antonia Fontenelle contou que fundou a Associação Mães do Brasil e falou sobre a ideia do canal. “Eu atendi um grito dos pais do Brasil inteiro, mães e pais pedindo ajuda para tirar os filhos de canais de cunho sexual e que não ensinam nada. É um trabalho de conscientização”, disparou ela.

“Após eu ter sido processada pelos irmãos Neto, eu fui dar um mergulho nesse universo e eu percebi o quão problemático está essa questão da erotização infantil, do desserviço dos canais do YouTube para as crianças”, desabafou.

Cabe lembrar que os irmãos Neto pedem uma indenização de R$ 200 mil (R$ 100 mil para cada) por conta da artista ter associado os famosos ao crime de pedofilia.