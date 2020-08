Antonia Fontenelle detona Felipe Neto após resgatar vídeo polêmico do youtuber

Antonia Fontenelle resgatou um vídeo antigo de Felipe Neto em que o youtuber causou polêmica com um comentário sobre sexo anal. A atriz apontou a fala em mais um ataque contra o famoso em meio à guerra judicial entre os dois travada há meses.

“Gente olha o que essa criatura fala. E não me vem com essa porra de que isso passado. Eu sei que ele não falou isso no futuro”, debochou a apresentadora do Na Lata, no YouTube. O ataque já foi visto por mais de 80 mil internautas.

No vídeo, Felipe surpreendeu com um comentário sobre sexo e estupro. “Você pode dar o c* para o cara, e a sua cabeça está em outro planeta. Você desligou e você tá ali, sendo estuprada, acontecendo o que for, fod***, você consegue… Se você trabalhar bem, você sai…”, disse. O vídeo foi cortado logo em seguida.

Segundo a publicação de Antonia, o vídeo com o título “LIVE: Ménage é traição? [+13]” foi exibido originalmente no dia 27 de novembro de 2016. Na época, a transmissão atingiu mais de 595 mil visualizações.

Foi mais uma manifestação detonando o rival. Recentemente, ela ironizou uma publicação de um seguidor que resgatou um vídeo em que o youtuber detonava o ex-presidente Lula (PT) e ficava a favor do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

Confira:

Gente olha o que essa criatura fala. E não me vem com essa porra de que isso passado. Eu sei que ele não falou isso no futuro. pic.twitter.com/Gf8qFpwrLM — Antonia Fontenelle (@ladyfontenelle) August 25, 2020