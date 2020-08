Antonia Fontenelle discute com jornalistas e expõe conversa privada

Antonia Fontenelle sempre foi contundente em seus posicionamentos e em tempos de polarização política, denota-se que aumentou ainda mais. Em redes sociais, a viúva do saudoso Marcos Paulo acabou se envolvendo numa acalorada discussão com dois jornalistas.

Tudo começou quando Ricardo Noblat chamou Jair Bolsonaro de “mentiroso compulsivo”, ao citar a seguinte fala que atribuiu ao presidente: “Sou a prova viva de que deu certo. Sabemos que mais de 100 mil pessoas morreram no Brasil. Caso tivessem sido tratadas lá atrás com esse medicamento, poderiam essas vidas [sic] terem sido evitadas“.

Na lata, como diz seu canal de vídeos no YouTube, Antonia alfinetou o jornalista: “Quanto ódio nesse coração velho hein. Cuidado, mesmo acreditando que pessoas raivosas não fazem falta, penso nos seus“. A mensagem recebeu pouco mais de 2 mil retweets, além de críticas à abordagem e outros que a apoiavam.

Depois, a atriz expôs comentários de Ricardo Feltrin sobre ela no Twitter e o criticou duramente: “Tô chocada com tamanha grosseria do Sr. Ricardo Feltrin. Ontem dia 11 de agosto falei com ele de boa e não imaginava que teria sido capaz de fazer um comentário tão grosseiro e mentiroso, colocando palavras na minha boca. O que faz um homem velho se comportar de tal maneira?“.

Feltrin não se intimidou com a resposta e cutucou Antonia Fontenelle, que hoje tem 47 anos: “Não sou velho. Só não coloquei botox e fiz plástica como você. Que por sinal também não é nenhuma mocinha“.

A loira expôs uma réplica ao jornalista numa conversa privada no WhatsApp e deu sua alfinetada final: “Agora aguardem que serei figura cativa na coluna desse Senhor, sendo retratada de forma negativa obviamente. Esse é o modus operandi dessa gente. CAGUEI“. Ricardo treplicou: “Supera foi só um chiste“.

Confira:

Quanto ódio nesse coração velho hein. Cuidado, mesmo acreditando que pessoas raivosas não fazem falta, penso nos seus. #calabocanoblat https://t.co/PuzSf9jFyf — Antonia Fontenelle (@ladyfontenelle) August 13, 2020

Não sou velho. Só não coloquei botox e fiz plástica como você. Que por sinal também não é nenhuma mocinha 🧐 — Ricardo Feltrin (@feltrinoficial) August 13, 2020

Vou aqui expor a minha resposta ao @feltrinoficial que escrevi pra ele no WhatsApp, terá que ser em duas partes. Nunca fui de deixar as pessoas sem respostas, não seria agora. — Antonia Fontenelle (@ladyfontenelle) August 13, 2020

Vou reagir ao seu ataque por aqui também @feltrinoficial pic.twitter.com/HgknjtRkaa — Antonia Fontenelle (@ladyfontenelle) August 13, 2020

E pra finalizar a minha resposta ao @feltrinoficial Agira aguardem que serei figura cativa na coluna desse Sr. Sendo retraída de forma negativa obviamente, esse é o modus operandi dessa gente. CAGUEI pic.twitter.com/KgHahExmne — Antonia Fontenelle (@ladyfontenelle) August 13, 2020