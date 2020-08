Antonia Fontenelle expõe Fábia Oliveira e divulga print de conversa privada

Antonia Fontenelle continua em guerra contra a jornalista Fábia Oliveira nas redes sociais, juntamente com o processo que enfrentam na Justiça, e trouxe novas informações em seu perfil no Instagram.

Na ocasião, ela disse que Fábia mentiu ao falar que tem total liberdade para falar o que quiser em sua coluna no jornal O Dia, quando, na verdade, Nuno Vasconcellos, dono da empresa, é quem manda e desmanda.

Em um vídeo divulgado no IGTV, Antonia mostrou um vídeo no qual Fábia disparou: “Não vem pra cá ligando para dono de jornal. Não tenho censura. Graças a Deus, o Nuno Vasconcellos, dono do jornal, sabe disso”.

Na sequência, a jornalista aparece em contradição, por meio de um áudio no qual revela que precisou se retratar, por conta de uma notícia que fez sobre o jornalista Marcelo de Carvalho.

Por fim, Antonia ainda divulgou um print no qual Fábia disparou: “Eu peitei, mas eu recebo ordens. Eu tô puta, mas eu sou empregada, recebo ordens”. E na legenda, acusou a jornalista de ser mentirosa.

“Fábia, seria redundância dizer que você mente. E Nuno, pro Marcelo de Carvalho você ordena que sua funcionária se retrate, comigo preferiu me subestimar. Agora é tarde. Pau que da em Chico da em Francisco também”, disparou.

“É bom pra vocês entenderem o modus operandi de parte dessa mídia suja”, disse ainda, com a hashtag “Meu nome é Antonia, não é bagunça”.

Confira: