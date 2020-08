Antonia Fontenelle lembra comentário antigo de Felipe Neto e Danilo Gentili reage

Antonia Fontenelle segue firme e forte com a treta envolvendo Felipe Neto. No último final de semana, no entanto, a apresentadora atiçou ainda mais os fãs do youtuber ao lembrar um antigo vídeo dele. Para completar, Danilo Gentili também opinou sobre o influenciador.

Na antiga gravação, Neto soltou o verbo contra os petistas e os defensores da esquerda política. Além disso, ele detonou Chico Buarque. “Esse sujeito que é um imbecil, politicamente um imbecil”, afirmou o famoso, que atualmente tem novos posicionamentos.

“Eu sei o que você fez no verão passado. Não trabalho com fake news”, escreveu Antonia Fontenelle, que é acusada de soltar fake news contra o youtuber.

Danilo Gentili, então, reagiu para a publicação da loira. “O interessante nesse caso é notar o tratamento que a mídia dava pro FN quando ele denunciava o assassinato de reputação da esquerda e o tratamento que dá a ele hoje por denunciar o mesmo no bolsonarismo”, começou ele.

“Antes a imprensa o rebaixava a um merda e hoje o eleva à posição de herói“, completou o apresentador do The Noite, do SBT.

Cabe lembrar que Felipe e seu irmão, Luccas Neto, pedem uma indenização de R$ 200 mil (R$ 100 mil para cada) por conta da artista ter associado eles ao crime de pedofilia.

