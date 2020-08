Antonia Fontenelle lembra fala de Felipe Neto a favor de Bolsonaro e o detona

Antonia Fontenelle voltou a falar sobre Felipe Neto. Desta vez, neste sábado (22), a apresentadora ironizou uma publicação de um seguidor que resgatou um vídeo em que o youtuber detonava o ex-presidente Lula (PT).

Além disso, na mesma gravação, que foi feita antes das eleições de 2018, o influenciador aparece garantindo que preferia votar em Jair Bolsonaro (sem partido), caso a disputa fosse entre ele e um político do Partido dos Trabalhador.

“Olha o que achei, Antonia Fontenelle, Felipe Neto é Bolsonaro”, disparou o admirador da apresentadora, que reagiu com muitas risadas e ironia para o youtuber.

“Sabe merda n’água? Vai de acordo com a onda, pois é. Credibilidade Zero”, afirmou Antonia Fontenelle, que há dois meses enfrenta uma briga na Justiça com Neto. O influenciador processou a loira após ela ter o associado à pedofilia em um vídeo em suas redes sociais.

A polêmica começou com um vídeo de imagens retiradas da internet e editadas, no qual o irmão do famoso, Luccas Neto, aparece supostamente simulando sexo oral em uma garrafa. Enquanto isso, Felipe aparece brinca sobre lançar um “plug anal” com seu rosto. “Podemos chamar esse vídeo de incitação à pedofilia a olhos nus?”, afirmou ela, na ocasião.

