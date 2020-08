Antonia Fontenelle se revolta, expõe e detona criança que a criticou

Antonia Fontenelle voltou a usar as redes sociais para rebater ofensas. Em seu Twitter, nesta sexta-feira (21), a famosa compartilhou imagens de uma mensagem que recebeu de uma criança. No print, o menino aparece xingando a apresentadora por criticar Whindersson Nunes e Felipe Neto.

“Olhem o vocabulário dessa criança ao me atacar em defesa dos seus ídolos. Isso que ele tem nas mãos é uma arma, ele tem canal no YouTube, fala um português todo errado. Damares Alves, precisamos responsabilizar os pais nesses casos. Por favor me ajude“, escreveu a loira.

Nos comentários, no entanto, Antonia Fontenelle acabou sendo criticada por colocar a foto do menino e o expôr na rede social. Em seguida, então, ela desabafou contra os críticos.

“E pra quem vem questionar sobre a exposição da criança: ele tem rede social, canal no YouTube, passa o dia sensualizando e falando bobagem em seu canal. Querem exposição maior? Não direcionem a metralhadora de vocês pras pessoas e coisas erradas, não permitirei”, disparou a famosa.

A postagem da criança faz referência ao fato de Fontenelle ter detonado Whindersson e Felipe Neto, que ofereceram ajuda para a menina que engravidou após ser estuprada pelo tio.

“Lacradores de merda! Que tal pagar o melhor criminalista para condenar este estuprador, monstro, pedófilo e dar exemplo aos demais?”, questionou a loira em seus Stories, no começo da semana.

