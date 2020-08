Antonia Fontenelle toma atitude com criança que o xingou e alfineta Felipe Neto

Antonia Fontenelle voltou a usar o seu Twitter para falar sobre a criança que o xingou nas redes sociais. Nesta sexta-feira (21), a apresentadora revelou que conversou com o irmão do menino e aproveitou para alfinetar Felipe Neto e Whindersson Nunes.

Toda a polêmica teve início quando a loira compartilhou imagens de uma mensagem que recebeu de uma criança. No print, o menino aparece xingando a artista por criticar os dois youtubers.

“Acabei de falar com o Marcelo, irmão mais velho do Ítalo (criança que me ameaçou por direct). Foi uma conversa ótima, ele me relatou a luta que tem sido pra tirar o Ítalo de certos conteúdos na internet, e se comprometeu a apagar o canal do irmão no YouTube”, disparou Fontenelle.

“Se comprometeu a fiscalizar o que o irmão faz com o celular. Espero do fundo do meu coração que esse tio [irmão] consiga fazer o Ítalo compreender que a idolatria por pessoas erradas não o levará a nada”, completou a famosa, que deletou as postagens que havia feito sobre o menino.

A postagem da criança faz referência ao fato de Fontenelle ter detonado Whindersson e Felipe Neto, que ofereceram ajuda para a menina que engravidou após ser estuprada pelo tio.

“Lacradores de merda! Que tal pagar o melhor criminalista para condenar este estuprador, monstro, pedófilo e dar exemplo aos demais?”, questionou a loira em seus Stories, no começo da semana.

