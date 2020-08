Antonio Fagundes lembra de namoro com Aracy Balabanian na juventude

Sempre discreto quando o assunto é sua vida pessoal, Antonio Fagundes revelou um segredo de seu início de carreira. Pouca gente sabe, mas o ator namorou por um ano Aracy Balabanian.

O segredo foi aberto ao público, nesta terça-feira (11), durante a participação do artista na nova temporada do Que História É Essa, Porchat?, do GNT. Ele deu detalhes sobre o romance com a atriz.

Tudo aconteceu quando Fábio Porchat quis saber de seus convidados quem foram seus crushes no início de suas carreiras. “Eu tinha mais ou menos uns 20 anos, foi em 1968. Eu tinha dois anos de profissão só. Foi com a Aracy Balabanian. A gente namorou um ano, foi uma coisa séria”, declarou ele.

O namoro entre os dois artistas aconteceu quando Antonio Fagundes tinha 19 anos de idade e Aracy, 28. Na época, eles haviam gravado cenas da novela Antônio Maria (1968), da extinta TV Tupi.

Também na atração de Porchat, George Sauma revelou que tinha “quedinha” pelas atrizes da primeira versão de Chiquititas (1997-2001), do SBT. Cabe lembrar, entretanto, que a sua estreia oficial na TV foi em Toma Lá Dá Cá, onde deu vida ao irmão de Fernanda Souza, que esteve na novela infantil.

“Eu tive uma fase de fascínio pelas meninas da Chiquititas. Foi bem a minha fase. E eu cheguei a trabalhar com a Fernandinha Souza e cheguei a falar pra ela assim: ‘Poxa, eu era muito fã de Chiquititas’. Mas ela não deu muita [atenção]… Ela falou: Pô, legal. Valeu’”, lembrou.