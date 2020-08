Anuidade da OAB não é devida pela sociedade de advocacia

O desembargador federal Johonsom di Salvo, da 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3), confirmou decisão que suspendeu a exigibilidade de cobrança de anuidade a uma sociedade de advocacia pela Ordem dos Advogados do Brasil/Seção São Paulo (OAB/SP). Os valores pagos, indevidamente, entre 2015 e 2019, devem ser restituídos com os acréscimos legais.

A OAB/SP apelou ao TRF-3 alegando a legalidade da cobrança e a impossibilidade de ressarcimento. Sustentou ainda, a ocorrência da prescrição trienal, nos termos do Código Civil/2002.

Obrigação da anuidade

Segundo o magistrado, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do TRF-3, apenas advogados e estagiários estão sujeitos à obrigação de recolher anuidade ao respectivo conselho de classe. Assim, a jurisprudência veda qualquer interpretação no sentido de estender a obrigação às sociedades de advogados, por ausência de previsão legal.

Restituição

Johonsom di Salvo ressaltou que diante da não-obrigação do pagamento, os valores desembolsados devem ser restituídos. “Assim, uma vez reconhecida a ilegalidade da cobrança de anuidade da sociedade de advogados; é de rigor a manutenção da determinação de restituição do numerário, contida na sentença”, destacou o magistrado.

Prescrição

Por fim, o desembargador federal afastou a hipótese de prescrição, alegado pela OAB, para não devolução dos valores. O magistrado concluiu afirmando que o prazo prescricional para a restituição de anuidades é quinquenal, conforme o entendimento sedimentado pela Sexta Turma.

