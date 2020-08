Ao vivo, Ana Paula Araújo rebate governo e diz que Globo trabalha com fatos

“O ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, defendeu a atuação do governo federal na pandemia em uma reunião com a Organização Mundial da Saúde…”, assim começou Ana Paula Araújo uma matéria sobre o trabalho do governo em relação ao combate à covid-19. Visivelmente irritada, a contratada da Globo fez um discurso enfático contra a falta de transparência dos representantes do governo em seus discursos relacionados à pandemia no país.

A jornalista chamou Giuliana Morrone, direto de Brasília, e lembrou que o ministro interino não citou as 100 mil mortes por covid-19 durante a reunião. “Escondeu o que os principais jornais da Europa, dos Estados Unidos, as principais revistas científicas internacionais na semana passada, quando o Brasil bateu a triste marca”, completou a colega.

Na reportagem, a Globo afirmou que o general optou “por ressaltar o número de brasileiros que se recuperaram pelo coronavírus”, mas enfatizou que o critério adotado pelo governo “é considerado enganoso pelos infectologistas do mundo inteiro”.

“Sobre essa insistência do ministro interino em omitir as mortes e exaltar os recuperados, é preciso repetir um esclarecimento que a gente já fez aqui. Os infectologistas do mundo inteiro explicam que o sucesso de um país no combate à pandemia não é definido pelo número de recuperados, principalmente se o número de mortos for altíssimo, como é o caso do Brasil”, desabafou Ana Paula.

A âncora pontuou que “o que define o sucesso é a capacidade de interromper a transmissão do vírus” entre a população. “E assim ter menos casos, menos pessoas internadas, menos mortes, e claro, menos recuperados”, explicou.

A global mostrou um gráfico sobre o número de mortes e recuperados entre Brasil, Estados Unidos e México, entre os maus exemplos do combate à doença, e Uruguai, Grécia e Nova Zelândia, países que adotaram medidas rígidas e protocolos necessários que controlaram a proliferação do novo coronavírus.

“A gente aqui no Bom Dia Brasil valoriza, respeita e comemora todas as histórias de superação dos milhões de brasileiros que venceram a covid-19, já mostramos várias dessas histórias aqui, mas a gente respeita o compromisso com a informação, e nesse caso o nosso dever é mostrar os números que realmente informam o avanço da pandemia no país”, argumentou. De acordo com o consórcio de veículos de imprensa, o Brasil já perdeu 105.615 mortos pelo novo coronavírus, que já infectou cerca de 3 milhões e 230 mil brasileiros.

Confira a repercussão na web:

Ooo e a Ana Paula Araújo que jantou o governo agora de manhã. — depois do corona a gente marca (@darielicardoso) August 14, 2020

Pazuello é um ministro interino medíocre, totalmente associado as mentiras do chefe dele. Ana Paula Araújo comendo o c* do interino com dados que desmente as falas mentirosas do mesmo. #BomDiaBrasil — João Paulo SB (@JPaulo645) August 14, 2020

Come o ** desses maquiadores de números, Ana Paula Araújo !! Kkkk #bomdiabrasil #bomdiabr — kikuiter 🇧🇷 (@kikuiter) August 14, 2020

irraaaaaaaaa Bom Dia Brasil jogando a verdade nos números do covid que o governo adora exaltar como se tivesse TUDO BEM 😡😡 — Isadora 💫 (@isaxxxv) August 14, 2020