Ao vivo, apresentadora da Record detona homofóbicos cristãos

Durante o Cidade Alerta Minas, da Record, a apresentadora Luciana Leight rasgou o verbo contra um caso de homofobia em um bar na cidade de Uberlândia. Em resposta aos ataques, os acusados disseram que tomaram a atitude para “defender valores cristãos”. A afirmação deixou a jornalista visivelmente irritada.

“Sabe o que me irrita acompanhando o caso? É que no depoimento desse homem responsável pela publicação, ele disse na Polícia Federal: ‘Não fui eu mesmo que fiz, eu era administrador da página. Eu não tenho nada contra os homossexuais. Eu só acho a militância muito agressiva’. E o que ele fez é o quê?”, questionou.

“Aí vem dizer que ele só estava defendendo os valores cristãos. Amor, eu sei pouco dessa vida, mas uma certeza eu tenho: o Deus que eu acredito é o Deus que prega o amor. É o Deus que prega que eu tenho que amar as outras pessoas, independentemente do que elas são, do que elas fizeram, eu tenho que amar”, argumentou.

Indignada, Luciana esbravejou: “Que raio de valor cristão é esse que você tá usando?! Você não vota igreja no meio disso, não! Porque se você quer ser preconceituoso, você assuma, tenha peito e agora pague o preço! Porque Deus tá te olhando lá de cima e morrendo de vergonha. [Vendo] o nome dele sendo usado dessa forma”.

“Meu Deus, 2020! 2020 e eu ainda tenho que falar de caso de homofobia, de caso de transfobia? Desde quando a vida do outro passou a ser mais importante que a sua? Cuida da sua! Mas que peste! E se não sabe atender ao público, fecha as portas e vai embora. Nossa, eu fico enfurecida com um caso desses, não tem lógica”, finalizou.

