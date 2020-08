Ao vivo, Carla Cecato confirma Jojo Todynho e MC em A Fazenda 2020

Se foi sem querer ninguém sabe, mas Carla Cecato deu um nome confirmado no elenco de A Fazenda 2020. A informação foi dada pela jornalista durante o Fala Brasil deste sábado (22). Ao lado de Thalita Oliveira, a âncora revelou que Jojo Todynho está entre as confirmadas.

Em conversa na bancada do telejornal, a apresentadora soltou na lata sobre a expectativa para o elenco da nova temporada do reality show. “Ainda mais com a Jojo Todynho”, disparou. “Tá confirmada?”, perguntou Thalita. “Tá? Quase? Acho que tá! Ih, não podia falar!”, reagiu Carla.

“Não sei se está, mas que com certeza vai ter polêmica…”, continuou Oliveira. Cecato deu mais pistas do elenco e quase deu o segundo nome. “Eu acho que vai ter muita gente boa nessa Fazenda. Tem aquele MC… Eu não posso falar”, cortou.

“O Mion te passou a lista?”, questionou a colega, visivelmente impressionada com as informações. “Não… Eu sou uma pessoa informada”, explicou a jornalista. “Lista de Carla Cecato!”, brincou Thalita. “Apaga, apaga!”, pediu a colega do telejornal.

Além de Jojo, MC Mirella, Carol Narizinho, JP Gadelha, ex-The Circle, MC Biel, Jessica Brankka, Mariano, da dupla com Munhoz, Stefani Bays, Lipe Ribeiro, Jakelyne Oliveira e Faby Monarca então entre os possíveis confirmados.

Confira:

A Fazenda está chegando na @recordtvoficial. A Carla e a Thalita já fazem apostas dos possíveis nomes. E quem você acha que estará na nova edição? #FalaBrasil pic.twitter.com/dt991Gb7eX — Fala Brasil (@fala_brasil) August 22, 2020