Ao vivo, César Tralli diz que considera Rafa Justus como sua filha

César Tralli fez um comentário fofo sobre Rafa Justus durante o Edição das 16h, da GloboNews, na tarde da última sexta-feira (7). A declaração veio à tona quando o telejornal entrou na polêmica do TikTok, que virou o novo alvo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O canal de notícias da Globo deu uma explicação minuciosa sobre o funcionamento do aplicativo de vídeos curtos aos telespectadores e o motivo do banimento dele nos EUA. Foi quando ele citou Rafa, de 11 anos, filha de Ticiane Pinheiro com o apresentador Roberto Justus.

Quando ele falou da enteada, a tratou como filha. “Os jovens adoram. A criançada fica doida e ficam fazendo vídeo para lá e para cá. Olha, quando eu chego em casa e vejo minha enteada, que eu considero uma filha, de 11 anos, impressionante a alegria que isso faz“, contou.

A relação de pai e filha entre César e Rafa já foi vista pelos seguidores do Instagram no último dia 23 de julho. Ele compartilhou uma postagem no Instagram e legendou: “Muito grude. Manuella fez 1 ano outro dia. Rafinha acaba de completar 11. E essas duas juntas fazem a melhor festa julina da minha vida“.

Na época, Leilane Neubarth, âncora oficial do Edição das 18h, se manifestou nos comentários e teceu elogios para a família de Tralli. “Ah… Que lindinhas! Parabéns para eles e tudo de melhor pra essa nova geração que nós enche de esperança“, declarou.

