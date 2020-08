Ao vivo, Datena dá detalhes de proposta surpresa do SBT

José Luiz Datena deu detalhes do convite que recebeu de Silvio Santos para ser o novo apresentador do Aqui Agora, no SBT. O jornalista conversou com Catia Fonseca e revelou que em meio aos seus desejos políticos, não só recebeu a ligação da direção da emissora paulista, mas ficou extremamente lisonjeado pela proposta.

“Pensando seriamente na política, e no meio da política, três dias atrás, os meus queridos amigos Guilherme Stoliar [sobrinho de Silvio Santos e ex-presidente do Grupo Silvio Santos e Maciel [José Roberto Maciel, vice-presidente do SBT] me convidam para ir para o SBT. Foi de uma hora para a outra. Da noite para o dia”, contou.

O apresentador esclareceu que conversou por telefone com Silvio, que entrou em isolamento social desde março, em casa, no Morumbi. “Depois falei com o Silvio rapidamente, agradeci o convite. É um negócio complicado para caramba. Você imagina a minha cabeça”, confidenciou Datena.

Ele garantiu que não deu o “sim” para o concorrente da Band. “Uma coisa está resolvida: eu não vou para o SBT. Nunca pensei em sair da Band. Isso eu já decidi. Agradeci demais ao Silvio, ao Maciel e ao Guilherme, que são amigos queridos. Era uma proposta realmente muito boa, muito legal”, disse.

“Graças a Deus o Datena não aceitou ir para o SBT, eu não conseguiria ficar longe dele”, admitiu Catia, que logo foi cortada pelo colega. “Eu iria competir com você. Parte do programa era em cima do seu”, revelou.

Confira:

Datena fala sobre a proposta do SBT (1/2): pic.twitter.com/nDlS8OGzp6 — Thiago Henrique (@enrique_almeida) August 1, 2020

Datena fala sobre a proposta do SBT (2/2): pic.twitter.com/QsmWS2xrGy — Thiago Henrique (@enrique_almeida) August 1, 2020