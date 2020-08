Ao vivo, Fátima Bernardes pede para repórter arrumar máscara

Atenta, Fátima Bernardes percebeu um detalhe durante a participação do repórter Manoel Soares no Encontro desta quinta-feira (13). O jornalista estava na rua acompanhando uma fila gigantesca de pessoas em busca de uma nova via do RG. De olho no trabalho, ele não viu que sua máscara estava mal posicionada.

Principal repórter dos programas de entretenimento da Globo, como o Encontro e o É De Casa, Manoel surgiu com a proteção abaixo do nariz. Mesmo com a viseira, a maneira equivocada do uso da máscara chamou a atenção.

“Obrigada pelas informações, Manoel. Se cuida aí. Ajeita a máscara, Manoel”, pediu Fátima. Por causa do delay, o repórter demorou na resposta, mas logo arrumou o acessório anti-coronavírus em meio ao aglomerado de pessoas na região central de SP.

No início da matéria, a apresentadora explicou que ele estava em uma fila em que as pessoas estavam tentando a segunda via do RG e uma nova carteira de habilitação. “A fila está enorme”, declarou a jornalista, assustada com a situação.

No programa, a Globo revelou a venda de lugares na fila. “As pessoas vão aflitas, querendo resolver a situação”, pontuou a famosa. “Vai aglomerando…”, comentou André Curvello, que ressaltou a falta de fiscalização nas redondezas.