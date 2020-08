Ao vivo na Band, Datena revela porque desistiu de ser candidato nas eleições 2020

José Luiz Datena desistiu de vez de ser candidato nas eleições deste ano. No Brasil Urgente, da Band, desta terça-feira (11), o apresentador confessou que quase escolheu a política, mas decidiu permanecer após um pedido da emissora.

O jornalista havia duas propostas para esse ano: concorrer a prefeito pelo MDB ou ser vice na campanha de Bruno Covas (PSDB). Os rumores de que o famoso seria candidato aumentaram mais cedo, quando ele não comandou o programa Manhã Bandeirantes, da rádio Bandeirantes.

“[Eu não fiz a rádio] porque estava decidindo o que iria fazer da vida. Eu resolvi fazer o que a Band me pediu para fazer com maior prazer e carinho depois de quase 30 anos de casa, depois dessa última passagem de 20 anos, desde a equipe do Luciano do Valle”, iniciou Datena.

“E eu tinha que escolher entre os políticos e o Jhonny Saad e a família Saad e a casa e eu escolhi a casa. Eu preferi a história da Bandeirantes”, acrescentou o famoso. De acordo com a lei nacional, programas apresentados ou comentados por candidatos não podem ir ao ar a partir de hoje.

Apesar da desistência neste ano, o apresentador deixou no ar uma possibilidade de ele entrar para a política em 2022. “Mas eu fiquei muito chateado, pois gostaria de entrar na política, na próxima eu vou mesmo e vou sair da Bandeirantes e vou para a política, mas aí vou ter que deixar a televisão”, confirmou ele.

“Eu já estava decidido, já tinha conversado com o Jhonny, com o pessoal da casa. Eu já estava decidido, já estava tudo definido. Mas com essa pandemia a situação ficou pior ainda. A Bandeirantes precisa de seus apresentadores mais experientes para mesclar com essa molecada nova que está aí. Quando o Jhonny reafirmou isso, eu resolvi ficar”, completou o veterano.

Ainda no Brasil Urgente, Datena declarou: “Eu tinha vontade mesmo de ir para a política, mas agora está difícil. [Ir para governador] é uma das propostas do partido, mas eu não faria isso. Acho que o senado seria melhor. É mais fácil o cara ser governador do que prefeito de São Paulo”.

“São Paulo é uma cidade muito grande e o cara tem que ser zelador da cidade. Mas você imagine a dificuldade do prefeito que ganhar, eu acho que o Bruno vai ganhar, o prefeito que ganhar vai ter uma dificuldade enorme porque vamos estar no pós-pandemia”, disse.