Ao vivo, repórter da Globo rebate entrevistado negacionista e momento viraliza

Repórter da Globo Nordeste, em Recife, Bianka Carvalho rebateu o comentário de um entrevistado que fez pouco caso e deu declarações negacionistas sobre a pandemia do novo coronavírus. A jornalista foi obrigada a tomar a palavra quando ouviu que o isolamento social não foi uma medida eficiente no combate à doença no país.

Presidente da Associação dos Pais de Alunos das Escolas Públicas e Particulares, Reginaldo Valença afirmou que o isolamento “é muito relativo”. “A discussão é se o isolamento foi uma medida correta, que não tem base científica também, se o problema é científico”, disparou.

Bianka contestou a fala do convidado. “Há, sim, uma indicação científica, a Organização Mundial da Saúde (OMS) no mundo inteiro defendeu o isolamento, inclusive países que não tinham feito esse isolamento depois retrocederam e fizeram por entenderem que não fazer o distanciamento provocou mais contaminação e mais mortes”, argumentou.

Reginaldo surpreendeu pela segunda vez a repórter e afirmou que a OMS “não é referência” na luta contra a covid-19. “Ela já errou várias vezes desde o início da pandemia”, acusou, sem nenhuma prova de tal afirmação. Em seguida, uma terceira surpresa: o representante dos pais de alunos das escolas de Pernambuco duvidou das 100 mil mortes provocadas pela covid-19. Indignada, Carvalho declarou: “Não tem cem mil mortes inventadas!”.

Até o momento, o vídeo do momento já foi visto por mais de 550 mil internautas. “Não acredita na OMS. Não acredita em 100 mil mortes. Provavelmente acredita num ex-paraquedista prescrevendo cloroquina”, provocou um internauta, citando Jair Bolsonaro. “Meu Deus! E representa pais de alunos?”, questionou outro. “Concordo viu? Deve ser muito mais de 100 mil, e mesmo que fosse 1 morte, é pra se preocupar, sim!”, defendeu uma terceira. “Esse cara precisa ser afastado”, afirmou mais um.

Confira: