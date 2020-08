Ao vivo, William Waack erra e chama Jornal da CNN de Jornal Nacional

A saudade bateu em William Waack. No comando do Jornal da CNN, na CNN Brasil, o jornalista errou e não citou o nome do telejornal, pelo contrário. O veterano lembrou da sua época na Globo, trocou o nome e falou “Jornal Nacional”.

No momento, a pauta do telejornal era sobre o inquérito sorológico em São Paulo que mostrou que pelo menos 16,1% dos alunos da rede municipal de ensino já contraíram covid-19. A CNN lembrou que a prefeitura não autorizará aulas em escolas em setembro, como era previsto.

“Como a Débora disse, nós temos um bom espaço nessa edição do Jornal Nacional dedicado a essa questão um pouco mais adiante”, manifestou Waack durante a atração. O vídeo viralizou nas redes sociais e já foi visto por mais de 12 mil internautas no perfil do Virei Jornalista, no Instagram.

Em sua época na emissora da família Marinho, o jornalista era âncora fixo do Jornal da Globo e não do JN. Ele fazia parte da equipe de plantonistas do principal telejornal do país, aos sábados.

“Onde ele queria estar x onde ele está hoje”, provocou um internauta. “Quando o ex é difícil de se esquecer”, debochou outra. “Isso [a Globo] não te pertence mais”, ironizou uma terceira. “Eu nem julgo. Quem nunca chamou o nome da ex na hora H que atire a primeira pedra!”, defendeu mais um.

Confira: