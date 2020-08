Aos 19 anos, Larissa Manoela fala sobre beijo técnico na TV

Larissa Manoela falou sobre um tema considerado polêmico no mundo da TV: o beijo técnico. Alguns dizem que existe e outros afirmam que um beijo é… Um beijo. A atriz de 19 anos não só disse que a técnica existe como explicou como ela funciona.

“É muito importante que a gente tenha respeito pelo próximo que vai estar contracenando com a gente, porque a gente sabe que não é a própria pessoa que está ali”, argumentou no canal de Giovanna Ewbank, no YouTube.

A famosa destacou o trabalho feito pelos atores. “Ela está se doando para um personagem, e aqueles personagens têm uma relação afetiva”, completou a namorada do ator Leo Cidade.

A ex-contratada do SBT e atualmente na reprise de Cúmplices de Um Resgate afirmou que a cena “tem que ser com muito respeito”, e continuou: “Tem que ter bastante sintonia com a pessoa, você tem que se sentir bem. Tem que se sentir confortável para que você se sinta segura e a cena flua”.

No final, Larissa Manoela acalmou o público sobre o fim das suas participações no canal de Gioh. “Giovanna Ewbank está tendo que cuidar dos seus três filhos maravilhosos, então me aguardem no próximo vídeo com mais algumas maluquices!”, avisou.

Confira: