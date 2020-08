Aos 58 anos, morre modelo da geração de Luiza Brunet e Monique Evans

Aos 58 anos de idade, morreu na madrugada desta terça-feira (18), no Rio de Janeiro, a ex-modelo e empresária Adriana Salituro, bastante conhecida nos anos 80, quando desfilava com musas como Monique Evans, Luiza Brunet e Magda Cotrofe.

A informação é do jornal Extra. Segundo a publicação, ela estava internada no Hospital Samaritano, em Botafogo, na Zona Sul do Rio, e sofria de púrpura, doença autoimune caracterizada pela destruição das plaquetas.

Na época que fazia sucesso, ela chegou a ser capa de várias revistas e ainda atuou no filme Manobra Radical. Sua casa ficava em Búzios, onde morava com o marido, o empresário Clemente Magalhães, com quem mantinha parcerias empresariais.

A modelo Magda Cotrofe, que trabalhou com ela nos anos 80, desabafou em suas redes sociais ao ficar sabendo da notícia: “Quando recebi a notícia de que uma grande amiga fez passagem para outro plano, os sentimentos embaralharam, fiquei sem acreditar”.

“Fiquei perplexa como realmente a vida é um sopro, mas quero lembrar dos nosso bons momentos e o quanto era alegre!”, completou. Monique Evans e Luisa Brunet não se pronunciaram até o momento.

Confira: