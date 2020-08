Aos 58 anos, Paula Toller reage aos memes sobre sua idade

Paula Toller comentou, em entrevista ao jornal O Globo, sobre os memes que circulam na internet sobre o fato de aparentemente não envelhecer com o passar do tempo. A cantora completou 58 anos, neste domingo (23).

“Eles têm razão, sou vampira e durmo no formol”, disse a ex-vocalista do Kid Abelha, que atribui ao seu modo disciplinado para manter a juventude. “As pessoas querem um creminho, uma explicação, né? Mas a verdade é que sou disciplinada. Malho todos os dias, corro, faço pilates, jogo tênis, pulo corda, pratico musculação”, descreveu. “É um sacrifício”, admitiu.

Apesar de tanta dedicação, a artista também reconheceu que a genética também é parte importante.“Meu pai aparentava ser mais jovem”, contou a loira, que assegurou estar de bem consigo mesma. “Existe um equilíbrio entre o que se faz para se manter bem, adiando a decadência, e a necessidade de evitar que isso vire uma paranoia”, ponderou.

Paula revelou, no entanto, que já passou por procedimentos estéticos, mas diz que acabou desistindo de fazer aplicações de botox, por exemplo, e esquece até mesmo de passar cremes no rosto.

“Botox eu já apliquei, mas falava sempre: ‘Não me deixa com a sobrancelha de diabinho’. Até que um dia resolvi deixar para lá. Nunca fiz plástica e esqueço de passar creme no rosto”, disse Paula Toller, que atribui a alimentação saudável ao corte de açúcar e alimentos processados como tratamento da diabetes tipo 1.