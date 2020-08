Aos 63 anos, Marcos Frota surge com barba e fios brancos

A quarentena trouxe mudanças para o visual de Marcos Frota. No Instagram, o ator de 63 anos apareceu grisalho e com a barba bem maior do que costuma usar.

Segundo o jornal Extra, o artista, que está seguindo a quarentena à risca, tem usado o tempo livre em casa para ler. Para quem não sabe, Marcos já é avô. No ano passado, Apoena Frota, de 39 anos, seu filho do meio, teve Dom, o primeiro Netinho do global.

Além de Apoena, o ator também é pai de Amaralina, herdeira mais velha, Thaynã e Davi, o mais novo, fruto da relação com Carolina Dieckmann. Os atores, cabe lembrar, ficaram casados de 1997 até 2004.

Por falar em Dieckmann, apesar do término doloroso, parece que a relação dos dois é boa. No ano passado, no dia do aniversário da atriz, ela ganhou uma homenagem do ex-esposo.

“Ontem foi dia da mamãe do Davi. Parabéns!“, escreveu o ator na legenda de publicação em que aparece em uma foto antiga ao lado da ex e do filho.

A imagem foi tirada há um tempo, quando o trio estava reunido em uma festa organizada para comemorar a formatura do jovem.