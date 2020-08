Aos 72 anos, suposta filha de Silvio Santos pede exame de DNA

Suposta filha de Silvio Santos, a aposentada de 72 anos Vera Lucia Pinello Dias entrou com um pedido na Justiça para que o dono do SBT se submeta a um exame de DNA para comprovar a paternidade. Esta é a quinta pessoa que diz estar convicta de que é filha do empresário.

O escritório Carvalho Oliveira é o representante de Vera, que pede uma ação de investigação de paternidade baseada apenas no que é relatado pela idosa. Segundo ela, amigos de sua mãe adotiva dizem que Senor Abravanel é seu pai. A aposentada é moradora de Praia Grande, litoral paulista. As informações são do site ..

Diz o seguinte o pedido de reconhecimento: “A autoria nasceu em 02/12/1948 e, por razões nunca esclarecidas, foi abandonada por sua mãe biológica, que a entregou ainda recém-nascida a uma enfermeira do hospital onde nasceu. A autora não é capaz de identificar este hospital, apesar de ter fortes indícios de se tratar de um hospital localizado nos arredores do Brás, bairro desta capital”.

O advogado Júlio César Carvalho Oliveira explica que a mãe adotiva de Vera “nunca se sentiu confortável em falar sobre a origem da adoção, talvez por medo de perdê-la”, alega. “Já que a sua adoção havia ocorrido de forma oficiosa. Em respeito à mãe adotiva, durante o tempo em que ela estava viva, a autora sempre evitou vasculhar seu passado, de apurar sua filiação biológica, nem a materna e nem a paterna”, completa.

Ainda de acordo com a reportagem, a carta precatória tem como objetivo intimar o apresentador de 89 anos a se submeter ao exame. O pedido pode ser aceito ou não pela Justiça, que deve julgar se a ação é procedente ou improcedente. Procurado, o SBT não se manifestou.