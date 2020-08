Aos 89 anos, Marina Miranda vive em situação difícil e filha expõe tudo

O Domingo Espetacular, do último domingo (16), revelou o drama vivido pela atriz Marina Miranda, de 89 anos. Segundo a filha da artista Sylvia Miranda, ela teria se transformado em uma acumuladora compulsiva.

Morando atualmente em um apartamento no bairro de Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro, com mais duas filhas, Glaucia, de 47 anos, e Priscila, de 28, a humorista teria adquirido o comportamento por influência da primogênita.

“Minha irmã está biruta”, declarou Sylvia, revelando que a veterana não consegue se desfazer desde caixas de pizza e papel higiênico usado. “O meu medo é a minha mãe morrer no meio daquele lixo! Minha mãe está com isso aqui [peito] seco, você vê os ossos dela”, descreveu.

Sylvia confessou ainda que o último contato que teve com a mãe foi há seis meses, e que foi maltratada por ela. “Eu vou morrer em um apartamento cheio de lixo, junto com as filhas que eu escolhi”, teria dito a atriz, na ocasião.

A situação não é nova. A herdeira da famosa contou que morava no mesmo lugar, mas saiu de casa há seis anos após descobrir um câncer. “Chegou ao ponto de a gente não ter mais banheiro. Eu tinha que tomar banho no banheiro dos porteiros”, desabafou.

Sylvia denunciou a situação a delegacia do Idoso, em janeiro. O único retorno que recebeu, entretanto, foi o encaminhamento do caso para o Juizado Especial Criminal. Ela espera o fim da pandemia para que o caso seja desarquivado.

Com uma carreira sólida, Marina Miranda ganhou notoriedade na década de 1970, quando participou de humorísticos como Os Trapalhões e Escolinha do Professor Raimundo. Atualmente, a famosa está no ar na reprise da novela Os Mutantes, da Record.