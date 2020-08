Após 1 ano da morte de Fernanda Young, marido faz desabafo e destaca união

O autor Alexandre Machado destacou a parceria profissional e o lado pessoal com a esposa, Fernanda Young (1970-2019). Há 1 ano, a atriz e escritora sofreu uma parada cardíaca e não resistiu. Para ele, a roteirista “foi a melhor coisa” da sua vida.

“Fernanda foi a melhor coisa da minha vida. Em todos os sentidos. Amorosamente, profissionalmente, espiritualmente, existencialmente”, enalteceu. “Ninguém aproveitou mais a Fernanda do que eu, foram 25 anos casados, muita sorte realmente”, desabafou em entrevista à Vogue Brasil.

Juntos, Alexandre e Fernanda dividiram a autoria de grandes sucessos, como as séries Os Normais, Minha Nada Mole Vida e o mais recente, Shippados, com Tatá Werneck e Eduardo Sterblitch.

Sem a esposa pela primeira vez, ele voltou ao trabalho com a série Amor e Sorte, na Globo. O projeto foi escrito por um grupo de roteiristas e ele assina o episódio estrelado por Taís Araújo e Lázaro Ramos.

“Eu não seria 10% do que sou se não fosse por ela. Na verdade, não estaria nem vivo se não fosse por ela. Não teria esses 4 filhos, que hoje são tudo para mim”, emocionou. “Mas não foi apenas sorte, porque nós dois nos dedicamos a ter um projeto de vida que foi muito além de marido e mulher. Foi não, continua sendo, pois ainda continuo no mesmo projeto traçado por ela. E pretendo encontrar com ela em muitas outras encarnações”, afirmou.