Após 13 anos, Heloisa Périssé grava vídeo inusitado com Ingrid Guimarães

Heloísa Périssé e Ingrid Guimarães fizeram muita gente rir no passado, com as personagens Pit e Belinha em Sob Nova Direção, e surpreenderam os fãs com um vídeo juntas no TikTok.

“O que que você quer fazer da sua vida?“, questionou Heloísa. “Não é pra mim que você tem que perguntar“, rebateu Ingrid, por meio de uma dublagem.

“Tem que perguntar pra minha vida o que ela está querendo fazer comigo, porque eu não estou entendendo. Tá puxado pra mim“, completou.

Nos comentários, os admiradores puderam matar a saudade. “Que falta faz essas duas nas telonas“, disparou um. “Dois mitos em um vídeo“, disse outro.

“Saudades de vocês duas me fazendo bolar de rir. Diz pra mim que o ‘Sob Nova Direção’ vai voltar…“, pediu mais uma.

Vale lembrar que o seriado estrelado pelas duas foi ao ar entre os anos de 2004 e 2007, com quatro temporadas na Globo.

Ele foi inspirado em uma briga de duas donas de um bar que as atrizes, que são amigas na vida real, presenciaram em Paris, na França.

Após a discussão, elas se acertaram momentos depois e riram da situação. O momento acabou virando um especial, na Globo, que derivou a série.

Confira: