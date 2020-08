Após 20 anos, Carolina Dieckmann revela efeito de Laços de Família em sua vida

Carolina Dieckmann interpretou a personagem Camila na novela Laços de Família, no ano 2000, em um triângulo amoroso com Helena (Vera Fischer) e Edu (Reynaldo Gianecchini), e falou sobre o retorno da trama no próximo dia 7 de setembro, no Vale a Pena Ver de Novo.

Sua estreia na Globo aconteceu anos atrás, em 1993, na série Sex Appeal, mas a atriz explicou, em entrevista ao UOL, que foi o folhetim de Manoel Carlos que definiu os rumos de sua carreira. Para ela, a história foi um marco que reafirmou a sua pretensão de seguir em frente.

“Embora eu já tivesse feito outros trabalhos antes, ‘Laços de Família’ veio como um chamado para eu realmente me reconectar com a profissão de uma maneira muito forte. Foi ali que eu comecei realmente a ser uma atriz. Vai ser muito interessante ver esse processo de novo”, declarou.

E revelou: “A cena mais marcante com certeza é a que ela raspa a cabeça. Foi quando a personagem entrou de uma maneira física em mim. Eu senti que ela estava mais forte do que nunca, e isso passou para cena, não fui só eu que senti”.

“Acho que todo mundo que vê a cena identifica que tem ali um encontro físico da personagem com a atriz”, completou.

Relembre a cena: