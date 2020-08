Após 26 anos da estreia, ex-estrela mirim de A Viagem trabalha como ator de rua

26 anos após a estreia de A Viagem, uma das estrelas do elenco conversou com o Gshow sobre o sucesso da novela e do seu personagem. Daniel Ávila, que interpretou Dudu, filho de Antonio Fagundes na trama exibida pela primeira vez em 1994, desabafou sobre os desafios de se fazer arte no Brasil.

“O Dudu é unânime, uma figura e muito espontâneo. Sempre me reconhecem na rua, fico impressionado. Estou bem animado com a reprise”, confessou o galã, que investiu nos últimos tempos no trabalho de arte na rua. “Às vezes fico com medo de não ter energia para fazer o que eu faço, encarar o front de batalha na rua, essa vida sem grana, essas perdas”, declarou.

Daniel destacou a importância da reprise da novela em meio à pandemia. “Está sendo bem importante no período de quarentena que não podemos fazer arte, ter essas coisas guardadas e poder mostrar trabalhos interessantes para o público com intuito de informar, divertir e apaziguar”, analisou

Ávila entrou no projeto Tá Na Rua e o Cabaret Tá Na Rua, dirigidos por Amir Haddad. O trabalho leva espetáculos para locais públicos desde 1980. “Fiz muita novela, estudei Cinema e me formei em Cuba, conheci o Amir e a arte pública me pegou. Estava meio perdido como artista, precisava entender o que eu estava fazendo”, ponderou.

“Encontrei o Amir, foi uma paixão doida pela linguagem e processo. Estou há 13 anos nesse grupo, me encantando mais. Tenho filmes para estrear, dirijo ator, atuo, tenho muitos projetos de teatro, turnês”, disse.

Em sua carreira na TV, Daniel Ávila trabalhou em Ana Raio e Zé Trovão, na TV Manchete, A Viagem, Corpo Dourado, Agora É Que São Elas e O Profeta, na Globo, Floribella, na Band, Amigas e Rivais, no SBT, e Rei Davi, na Record.

Confira: