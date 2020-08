Após acusação séria, Perlla abre processo contra empresária

Perlla não está deixando barato a acusação de calote que sofreu recentemente. Prova disso que é a funkeira decidiu processar a empresária Cristina Con por danos morais.

“Procurei os meus advogados e fiz questão que não fosse uma ação sigilosa, com segredo de Justiça porque eu não tenho nada a esconder”, afirmou a cantora em seu Stories do Instagram.

Mostrando o número do processo na rede social, Perlla exibiu a preocupação com o seu nome. “Foram calúnias postadas para manchar os 16 anos de carreira”, disparou.

Segundo a coluna de Fábia Oliveira, do jornal O Dia, Bianca Fernandes, advogada da cantora, explicou: “Ela está sendo vítima de difamação e com todas as provas que ela enviou para o nosso escritório, temos a certeza que a Perlla não deveria estar sofrendo com esses ataques na mídia”.

Defendendo a cliente, a funcionária da funkeira ainda esclareceu a situação: “No processo, estão todas as provas que ela não deu calote nenhum e simplesmente trabalhou com o que foi combinado”.

Para quem não sabe, na sexta-feira (22), Cristina abriu um boletim de ocorrência contra a artista na DEAM São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio de Janeiro. No documento, a empresária acusa Perlla de ameaça e injúria.