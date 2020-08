Após assumir romance, Rafa Kalimann e Daniel Caon surgem juntos em vídeo

Após Rafa Kalimann assumir que está tendo um romance com Daniel Caon, os dois apareceram juntinhos em um vídeo publicado pelo Instagram Garotx do Blog, nesta segunda-feira (18).

No registro, o casal aparece deitado na cama com a sobrinha de Rafa. Após se filmar, a ex-BBB mostra o affair e a pequena se divertindo juntos.

Outra prova de que o casal está mesmo juntinho, é que no mesmo dia pela manhã, o ex-Casa de Vidro postou uma foto no Instagram, e os fãs perceberam que era o mesmo lugar que Kalimann tinha tirado foto.

Vale lembrar que o relacionamento foi assumido pela influenciadora digital após muitas especulações de romance entre eles. Quando falou sobre o que eles têm vivido, Rafa explicou que preferem não dar um título.

“Não queremos rotular ‘eles estão juntos’ porque estamos passando pelo processo de conhecer, conversar e ver se vai dar certo, com calma. Estou tentando viver isso como qualquer outra pessoa viveria, sem pressionar e sem colocar rótulos que a mídia quer colocar”, disse a empresária em conversa com a coluna de Fábia Oliveira, do jornal O Dia.