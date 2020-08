Após casos de coronavírus, Casagrande pede a paralisação do futebol

Walter Casagrande usou as redes sociais e pediu a paralisação do Campeonato Brasileiro. Preocupado com as viagens dos jogadores por todo o país e com a proliferação da covid-19 entre os jogadores, equipe técnica e seus familiares. “Isso não devia nem ter começado”, alertou o comentarista da Globo.

O ex-jogador ressaltou os números de casos confirmados antes do início dos campeonatos A, B e C do Campeonato Brasileiro. “Em menos de cinco dias do início do Campeonato Brasileiro, já tem um número enorme de jogadores das Séries A, B e C contaminados pela covid-19. Isso tem que parar. Isso não devia nem ter começado”, defendeu.

“Era muito óbvio que isso ia acontecer”, ressaltou o contratado da emissora carioca. “Os jogadores estão viajando de ponta a ponta do Brasil. Eles estão sendo contaminados, contaminando outras pessoas e correndo o risco de contaminar os próprios familiares”, continuou.

Para Casagrande, a situação tomou grande proporções. “É hora de parar com esse futebol. É hora de parar com este campeonato. Não podemos continuar dessa maneira. Não é seguro para ninguém”, avaliou.

Dentro da Globo suas críticas sobre a volta do futebol já foram levadas ao público. Na semana passada, o ex-atleta destacou: “Não podemos esquecer o que está acontecendo no país. Essa semana, provavelmente, chega a 100 mil mortos, um número assustador, e o futebol está rolando. Eu fico constrangido ainda com essa situação, mas é o meu trabalho. Estou aqui para comentar futebol”.

Confira: