Após chegar à TV, CNN Brasil quer lançar rádio de notícias

A CNN Brasil estaria a passos de concluir a negociação de uma concessão de rádio. Assim como BandNews e a CBN do Grupo Globo. A ideia é que a emissora seja uma rádio de notícias FM.

Segundo o colunista Ricardo Feltrin, do UOL, as negociações correm sob sigilo, e caso seja concluído este será o primeiro projeto de rádio da multinacional CNN em língua portuguesa.

Como não há informações sobre a frequência da rádio, especula-se que a rede poderia arrendar uma concessão, ou optar por firmar uma parceria.

Todo o time de jornalistas do canal de notícias emprestará a voz à futura empreitada. Para a rede de notícias, que além do canal possui um portal online, este seria um caminho lógico para expandir as operações no país.

Entre os nomes em destaques da CNN está o de William Wack, Monalisa Perrone, Evaristo Costa Rafael Colombo, Mari Palma, Leandro Karnal, Alexandre Garcia, Gabriela Prioli, Sidney Resende e Thais Herédia. Os jornalistas especializados em política e de economia de Brasília e do Rio de Janeiro também devem fazer parte da programação da rádio.

A CNN estaria planejando uma programação sincronizada a do canal, cujos programas passariam a ser transmitidos simultaneamente no rádio. O novo veículo também vai aproveitar o conteúdo das outras plataformas.