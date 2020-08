Após clipe, Manu Gavassi posta foto com Chay Suede e é acusada de enganar os fãs

Manu Gavassi voltou a repercutir por causa do clipe com Chay Suede, seu ex-namorado, mas desta vez, muitos comentários foram de críticas por conta da atitude.

Em seu perfil no Instagram, a cantora postou uma foto ao lado do ator e sua esposa, Laura Neiva, meses depois de insinuar que foi vítima de traição por parte deles no passado.

Algumas pessoas disseram que a atitude foi de maturidade, enquanto outros se sentiram “enganados”, por terem ficado do lado dela e saído em sua defesa.

“Pede empatia, faz música, fala que sofreu, que foi a pior pessoa da vida dela, que foi tóxico, abusivo, mas aí agora ela é chamada de gênia porque fez um clipe com ele?”, questionou uma.

“Só acho estranho a maneira que ela falou do Chay e da Laura no BBB, mas agora tá postando isso”, lamentou mais uma. “Certa ela, pegar o chifre e transformar em marketing”, discordou outra.

Além desses comentários, o perfil Feminisa, bastante famoso no Twitter, emitiu uma carta aberta para a cantora, criticando o ato de usar de uma “situação de violência para publicizar um trabalho”.

“Soube que você convidou seu agressor para protagonizar um trabalho seu. Sim, seu agressor, porque violência psicológica é violência doméstica”, acusou.

“Por isso, não posso encontrar palavras que expliquem o choque que vivi ao saber que uma vítima usou de uma situação de violência para publicizar um trabalho. Agressor não merece trabalho. A reconciliação entre uma vítima e um agressor não pode existir”, disparou.

“Durante seu clipe de 10:22, cerca de 90 mulheres foram agredidas fisicamente no Brasil. Relacionamento abusivo não é uma brincadeira. Não é perdoável, não é publicizável, não é marketing. Espero que seja feita uma retratação”, finalizou.

Confira: