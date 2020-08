Após contato com Simaria, Simone divulga resultado de exame de Covid

Grávida do seu segundo filho, fruto do casamento com Kaká Diniz, Simone usou as redes sociais para tranquilizar os fãs, após ter realizado o teste da Covid 19. A cantora celebrou o resultado negativo, já que havia muita especulação por ela ter tido recente contato com a irmã, Simaria, que teve o diagnóstico da doença confirmado.

“Eu estive com a Simaria. Fui até a casa dela para buscar meus sobrinhos para brincar com eles e passar o dia comigo. Acabou que ela tinha um presente para mim e aproveitei para gravar um vídeo para o canal, o primeiro presente que ela comprou para o meu bebê. Cheguei na casa dela, abracei ela, me deu beijo. Tudo normal“, narrou a mãe de Henry.

Em seguida, ela explicou porque não evitou o contato com a irmã. “Ela tinha feito os exames um dia antes de coronavírus. Ela e o marido, porque ela precisava dos exames para poder viajar. E aí deu positivo e ela ficou desesperada. Me ligou e falou: ‘Minha irmã, estou preocupada com você. Testei positivo’“, disse a cantora.

A viagem de Simaria seria para Espanha, onde vive a família do seu marido. Vicente. Naturalmente, foi preciso adiar o encontro.

“Eu também fiz os exames e fiquei de dar a notícia para vocês. Para a glória de Deus, eu não tenho covid-19. Estou ótima e está tudo bem. Meu neném está bem”, contou a sertaneja, aconselhando seus seguidores a tomarem as medidas de segurança contra o vírus. “Não ia adivinhar que a minha irmã que estava tão bem, tão linda, tão cheia de vida estaria com covid-19“, refletiu