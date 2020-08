Após decepções, Mayra Cardi revela que está pronta para amor lésbico

Após viver um relacionamento abusivo abusivo e doloroso com Arthur Aguiar, Mayra Cardi mostrou que pegou um certo “ranço” de homem, prova disso é que ela está disposta até a se envolver com mulheres.

Em conversa com Leo Dias e Ligia Mendes, no programa Tô na Pan, na rádio Jovem Pan, que estreia no dia 31 de agosto, a coach foi questionada se está pronta para um novo amor. A informação é da coluna de Leo Dias, do Metrópoles.

“Não estou mesmo. Até então, eu estava muito fechada. Queria ficar com a minha própria companhia durante uns três anos para evoluir mais intelectualmente”, disse Mayra.

No entanto, como a paz foi selada com Aguiar, a coach mudou um pouco de ideia: “Mas, quando voltei a falar com o Arthur, liguei para o Leo e falei: ‘Leo, algum amigo, pelo amor de Deus. Qualquer coisa! Pode ser uma menina’. Pode tudo. Porque estou tão traumatizada com meninos”.

“Estou muito decepcionada com a raça masculina. Se tem uma coisa que não quero é gostoso e sarado porque eles dão trabalho. O que gostaria real é de um homem mais velho, com filhos, que entenda o meu tempo e não me cobre”, completou a empresária.