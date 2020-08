Após deixar a Globo, Miguel Falabella é anunciado em nova emissora

Fora da Globo desde a não-renovação de seu contrato, em junho deste ano, Miguel Falabella já tem novos rumos profissionais definidos. Ele foi convidado para integrar o time de jurados do reality musical Talentos, da Cultura.

O programa contará com apresentação de Jarbas Homem de Mello e estreia neste sábado (8), prometendo revelar o novo nome do teatro musical brasileiro, relembrando grandes musicais nacionais e da Broadway.

Trata-se de um reality show que contou com mais de 1000 inscritos de todo o Brasil, dos quais foram selecionados 100 candidatos, com idades entre 16 e 45 anos, que entrarão na disputa oficial0.

Na atração, os jurados Miguel Briamonte (maestro), Sara Sarres (cantora e atriz), Diego Montez (ator) e o maestro Natan Bádue irão escolher os 24 candidatos que disputarão o reality musical.

Esses 24 irão se apresentar nas seis eliminatórias do programa, cuja grande final será em outubro deste ano. Tiago Abravanel fará parte do time de jurados com Miguel Falabella e Jarbas também fará apresentações.

Ele encenará trechos de musicais como Cantando na Chuva, Moulin Rouge, Rent, O Rei do Show e Mamma Mia ao longo de 13 edições semanais da atração, sempre aos sábados.

O programa foi desenvolvido em formato virtual, em meio à pandemia do coronavírus, e será o primeiro de Miguel Falabella fora da Globo após 39 anos de contrato de exclusividade com a emissora.

Na casa, ele desempenhou funções de ator, diretor, roteirista, jurado e apresentador.